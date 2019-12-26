Ödemişli Kıbrıs gazilerine, madalyaları tevcih edildi

KKTC tarafından Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan askerlere gönderilen madalyalar, Ödemişli 152 gaziye, törenle sunuldu.
Ödemiş Kaymakamlığınca Kültürpark
karşısındaki nikah salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkan yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Hazeroğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.
Kaymakam Dayıoğlu, gazi ve şehitlerin onurlu mücadeleleri sonucu Kıbrıs'ta önemli bir zafer kazanıldığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından 152 Kıbrıs gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve beratları tevcih edildi.