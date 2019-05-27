Ödemişli kiraz üreticilerinde ihracat sevinci

Ödemişli kiraz üreticisinin yüzü ihracatla güldü.
İlçeye bağlı Bademli
Mahallesi'nde yoğun olarak kiraz üretimi yapan çiftçiler, ürünlerini yurt içi ve dışına göndermeye başladı. Kiraz
üreticisi Hakan Kale
, yaptığı açıklamada, son dönemde Almanya
, Rusya
ve Çin
pazarına girdiklerini söyledi.
Bölgede yaklaşık 200 üreticinin profesyonel olarak kiraz yetiştiriciliği yaptığını dile getiren Kale, "İç piyasaya sunduğumuz ürünümüzün fiyatı 5 ila 10 lira arasında değişiyor. İhracatta ise 20 lira civarında. Fiyatlardan gayet memnunuz." diye konuştu.
Ramazan Göçen ise doğal ortamda kiraz yetiştirdiklerini dile getirdi.
Özellikle organik ürünün yurt dışından büyük talep gördüğünü vurgulayan Göçen, "Kooperatifleşme ve her yıl düzenlenen festival kiraza olan ilgiyi artırmaya başladı. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Ekonomi
Kaynak: AA