Ödemişli öğrenciler uzayı keşfediyor

Öğrenciler aynı zamanda teleskopla gözlem de yapıyor.

Ödemiş Belediyesi bünyesindeki Deneme ve Bilim Merkezi tarafından "Astronomi ve uzay bilimlerini öğrenmek" temasıyla 3-4 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerle Ödemişli öğrenciler, uzayın derinliklerini keşfediyor.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde uzay çadırı olarak da bilinen "Planetaryum" kurulurken öğrenciler burada sunulan videolarla bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Sunum sonrası Kültür Merkezi bahçesindeki teleskopla güneşi gözlemleyen öğrenciler hayal gücünü geliştirmeye katkı sağlayan etkinliğin ardından Deneme ve Bilim Merkezi'nin deney setlerini inceleme olanağı buluyor.

Beş seans halinde düzenleniyor

4 Ekim Cuma günü sona erecek olan etkinlikler dört seansı öğrencilere, bir seansı misafirlere yönelik düzenleniyor. 08.30, 10.30, 13.30 ve 15.30 seansları çevre okullardan gelecek öğrencilerle düzenlenirken 17.00 seansı da bireysel gelen konuklarla yapılıyor.