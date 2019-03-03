Ödemişspor'a Alpay Özalan Morali

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
'ın da takip ettiği Spor Toto BAL 8. Grup müsabakasında Ödemişspor, Urganlıspor'u 3-1 mağlup etti.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda Ödemişspor'un 3-1 Urganlıspor'u 3-1 yendiği müsabakayı takip eden Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ödemişspor'un bulunduğu konumu hak etmediğini kaydetti.
Ödemiş'i ve Ödemişspor'u çok yakından bildiğini kaydeden Özalan, "Ödemişspor'un konum olarak daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Ödemiş'e bugün seçim çalışması kapsamında köyleri gezeceğiz. Vatandaşlarımızın gönüllülerinedokunacağız. Ödemişspor'un layık olduğu yere gelmesi için ben de üzerimedüşeni yapmaya hazırım." dedi.
Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde de en iyi sonucu alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA