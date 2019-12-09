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Ödenmemiş faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli köyü halkı, hidrofor elektriğinin kesilmesiyle susuz kaldı. Evlerinde su kıtlığı yaşayan ve çözümü sokak çeşmesinde bulan köy sakinleri meydanda bulunan çeşmede bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

09.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:40

'ın merkeze bağlı 550 hane ve bin 800 nüfuslu Sevinçli köyünde yaklaşık bir haftadır su sorunu yaşanıyor. Ödenmemiş faturalar nedeniyle bu hale düştüklerini anlatan köy sakinleri, ellerinde bidonlarla sokak çeşmesinde su sırası bekliyor.

ARABA TUTUP ÇEŞMEDEN SU ÇEKİYORLAR

Hidrofor elektriğinin kesilmesiyle musluklardan bir damla su bile akmadığını söyleyen köy sakinleri bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini dile getirdi. Öte yandan köyde yaşayan Emet Yeşil adlı vatandaş ise, "Şimdi araba tutuyoruz, arabayla çekiyoruz suyumuzu. Ne yapalım?" ifadelerini kullandı. Köy halkı sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Ödenmemiş faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

Aksaray, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
MEMATİ:ESKİDEN KADINLAR ÇEŞME BAŞINDA ELİNDE BİDONLARLA BEKLERMİŞ ŞİMDİ ERKEKLER DÜNYA ÇOK DEĞİŞTİ ÇOKK
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SONUÇ:Ödenmeyen fatura kaynağı nedir? Devlet bakacak değil ya size. . . Bu olayın detayı bilinmeden yorum yapılamaz bence. . .
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BİLAL:hidroforun elektrik parasını ödemiyorlar ne olacaktı
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BİLMEM:Allah yardımcınız olsun
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3. Sayfa

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