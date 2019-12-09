Ödenmemiş faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

Aksaray'ın merkeze bağlı 550 hane ve bin 800 nüfuslu Sevinçli köyünde yaklaşık bir haftadır su sorunu yaşanıyor. Ödenmemiş faturalar nedeniyle bu hale düştüklerini anlatan köy sakinleri, ellerinde bidonlarla sokak çeşmesinde su sırası bekliyor.

ARABA TUTUP ÇEŞMEDEN SU ÇEKİYORLAR

Hidrofor elektriğinin kesilmesiyle musluklardan bir damla su bile akmadığını söyleyen köy sakinleri bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini dile getirdi. Öte yandan köyde yaşayan Emet Yeşil adlı vatandaş ise, "Şimdi araba tutuyoruz, arabayla çekiyoruz suyumuzu. Ne yapalım?" ifadelerini kullandı. Köy halkı sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.