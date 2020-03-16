Odessa kentinde, alışveriş merkezlerine Korona engeli
Ukrayna'nın Odessa kentinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatılıyor.
16.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:31
Ukrayna 'nın Odessa kentinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatılıyor.
Ukrayna'nın Odessa kentinde Korona virüs nedeniyle önlemler arttırılıyor. Odessa Belediyesi, marketler ve eczaneler hariç; eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatma kararı aldı. Gece saatlerinde hayata geçirilen başlayan önlemler çerçevesinde, kamuya açık eğlence ve alışveriş tesisleri kapanıyor, ondan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler yasaklanıyor. Yasak kapsamında, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, galeriler, kütüphaneler, çocuk eğlence merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları, stadyumlar, hayvanat bahçeleri, turistik yerler kapalı olacak. Belediye Başkanı Gennady Truhonov imzalı kararla, inşaat pazarları, restoranlar, yiyecek içecek servisi veren noktalar, bar ve kulüpler, kafeler ve diskolar kapatıldı. - ODESSA
Ukrayna'nın Odessa kentinde Korona virüs nedeniyle önlemler arttırılıyor. Odessa Belediyesi, marketler ve eczaneler hariç; eğlence ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatma kararı aldı. Gece saatlerinde hayata geçirilen başlayan önlemler çerçevesinde, kamuya açık eğlence ve alışveriş tesisleri kapanıyor, ondan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler yasaklanıyor. Yasak kapsamında, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, galeriler, kütüphaneler, çocuk eğlence merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları, stadyumlar, hayvanat bahçeleri, turistik yerler kapalı olacak. Belediye Başkanı Gennady Truhonov imzalı kararla, inşaat pazarları, restoranlar, yiyecek içecek servisi veren noktalar, bar ve kulüpler, kafeler ve diskolar kapatıldı. - ODESSA
Kaynak: İHA
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