Odin" Hassas Burnu ile Tarihe Geçti

07 Aralık 2018 Cuma 11:28



07 Aralık 2018 Cuma 11:28

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan 'da, 3 gün önce polislerce uygulama noktasında durdurulan tırda, 1 ton 271 kilogram eroinin yakalamasına katkı sağlayan narkotik dedektör köpeği Odin, bu başarısıyla hassas burunlar arasında "bir operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek" olarak tarihe geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne, polisin çalışmalarına yardımcı olması için yetiştirilmek amacıyla getirilen 4 yaşındaki " Belçika kurdu" cinsi erkek köpek olan Odin, zorlu bir teste tabi tutuldu.Bu testlerde başarılı olduktan sonra polislerce görev köpeği olması kararlaştırılan Odin daha sonra hassas burnundan dolayı narkotik dedektör köpeği olarak yetiştirilmeye başlandı.Odin, narkotik dedektör köpeği eğitiminde de başarılı olunca Ankara ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki görevlerinin ardından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.Verilen görevleri yerine getirerek narkotik polislerine büyük destek olan Odin, kentte göreve başlamasının ardından birçok operasyona katılarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu yakalanmasına yardımcı oldu.Odin, 3 gün önceki son görevinde ise Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırdaki aramalara katıldı.Narkotik timlerinin, risk analizi yaparak durdurduğu tırda, hassas burun Odin'in tepki vermesiyle arama gerçekleştirildi.Odin'in de katıldığı aramalarda, tırın dorsesindeki hayvan yağları arasında, Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü , 5 zanlının da gözaltına alındığı bu operasyondaki başarısıyla tarihi rekora imza atarken Odin de narkotik dedektör köpekleri arasında yine "Cumhuriyet tarihinde tek seferde en yüklü miktardaki eroinin yakalanmasına destek veren köpek" olarak tarihe geçti.Bu başarısı sebebiyle bol mama ile ödüllendirilen Odin, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası, uyuşturucunun doğudan batıya sevkinde hassas bir güzergahta görev alan Erzincan polisinin de göz bebeği oldu.Operasyonlarda etkin görevler almayı sürdüren hassas burun, kaçakçıların, uyuşturucuyu saklamak için denediği her türlü yöntemi boşa çıkarıp uyuşturucuları bularak görevine devam ediyor.Odin, zorlu bir eğitimle narkotik dedektör köpeği olduOdin'in eğitmeni olan polis memuru Muhammet Oğuz Alan, AA muhabirine, narkotik dedektör köpeklerinin 3 ay önce Erzincan'da göreve başladığını aktardı.Henüz 4 yaşında olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılara imza atan Odin'in kendilerine operasyonlarda önemli destek sağladığını anlatan Alan, şöyle devam etti:"Odin'i her türlü uyuşturucu yakalamalarında, ev ve arazi aramalarında kullanıyoruz. Odin, Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde yavru iken test edilmiştir. Bize gelen her köpek yavrusu görev köpeği olmuyor. Buradaki testi geçerse görev köpeği olmaya hak kazanıyor. Görev köpeği olmaya hak kazandığı zaman uzun ve zorlu bir eğitimden geçiyor. Odin de bu testi yavru iken başarıyla geçti ve ardından eğitime tabi tutularak narkotik branşına geçti."Hassas burun tarihi rekoru elinde tutuyor Polis memuru Alan, hassas burunun verilen görevleri ileri düzeyde sadakat ve itaat duygusuyla yerine getirdiğini ifade ederek, "Tırın dorsesindeki dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan 1 ton 271 kilogram eroin Odin'in hassas burnu, uzmanlığı ve profesyonelliği sayesinde bulmuştur. Türkiye 'deki en yüksek miktarlı eroini yakalayarak tarihe geçen Odin, bu rekoru elinde tutuyor."Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl polis sorumluluk bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 operasyon düzenledi.Bir çoğuna Odin'in de katıldığı operasyonlarda, 1 ton 519 kilo 458 gramı eroin, 5 kilo 23 gramı esrar, 313 gramı bonzai, 11 kilo 233 gramı afyon sakızı, 1 kilo 85 gramı metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler olmak üzere toplam 1 ton 537 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi.Ayrıca 134 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, bu suçlara karışan 235 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.Narkotik polisinin kent genelinde uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla sürüyor.