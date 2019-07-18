18.07.2019 11:11
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ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede'ye terör örgütü propagandası cezası

ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede

ÖDP Artvin İl Başkanı Dede'nin bir cenaze töreninde yaptığı konuşma, "Suç" olarak nitelendirildi.

ÖDP Artvin İl Başkanı Dede'nin bir cenaze töreninde yaptığı konuşma, "Suç" olarak nitelendirildi. "Terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan Dede'ye 10 ay hapis cezası verildi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Artvin İl Başkanı Sercan Dede'nin bir cenaze töreninde yaptığı konuşma suç olarak nitelendirildi. Artvin Ağır Ceza Mahkemesi, Devrimci Yol örgütlenmesinde faaliyet gösteren ve 2017'de yaşamını yitiren İsrail Meydan'ın Şavşat'taki cenaze töreninde konuşan Dede hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verdi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" ile suçlanan Dede ile ilgili, cezanın ertelenmeden uygulanmasına karar verildi. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Dede hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 4 karar ile ilgili de ihbarda bulundu. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Artvin, Ödp, 3. Sayfa

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