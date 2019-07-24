ÖDP kurucularından Haydar İlker'in ölümü

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucu üyelerinden Haydar İlker için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki (İMO) salonda düzenlenen anma etkinliğine, hayatını kaybeden İlker'in ailesi ve yakınları ile çalışma arkadaşları katılarak, İlker ile ilgili anılarını aktırdı.

Anma etkinliğine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı.

Kaynak: AA