ODTÜ'de bilim ve sanat etkinliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) bilimin hayatın her alanında olduğunu göstermek ve toplumun bilimsel farkındalık düzeyini artırmak amacıyla "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve yenilik projelerine hibe programı Ufuk 2020 kapsamında desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Bilimi sevdirmek, bilimin hayatın her alanında olduğunu göstermek, toplumun bilimsel farkındalık düzeyini artırmak, "Bilimle uğraşmak zor ve sıkıcıdır" ön yargısını yıkmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 6 bini aşkın öğrenci katıldı.

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da her yıl eylül ayının son cuma gününün "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü" olarak kutlandığını belirterek ODTÜ olarak bu etkinliğe üç yıldır Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" temasıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında birçok bilim insanı ve sanatçıyı kampüslerinde ağırlayacaklarını dile getiren Kalay, "Etkinliğimizde, bilim ve sanatın birbirinden nasıl ilham aldığını ve sanatın arkasındaki bilimi anlatmak istiyoruz. Resmin arkasında kimya, müziğin arkasında matematik gibi bilim dallarının bulunduğunu gün boyunca çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere sunacağız." dedi.

Kalay, etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik atölye çalışmaları olacağını belirterek "Atölye çalışmalarında sanatçılar ve bilim insanları bulunacak. Akşam 100 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan 'Bilimin Sol Anahtarı' adlı gala konseri olacak. Burada da müzik ve bilimi bir arada sunacağız. Aynı zamanda etkinlikte fotoğrafçı Mehmet Turgut, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve bilim insanlarının katılacağı paneller ile bilim kurgu filmi gösterimi de yapılacak." bilgisini paylaştı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ennur Çayır, stantları gezerken birçok bilimsel çalışma hakkında bilgilenme fırsatı bulduğunu söyledi. Resim ve ebru yapılan stantları da gezdiğini anlatan Çayır, "Sanatın arkasında bilimin olduğunu daha önce hiç düşünmemiştim. Stantları gezdikten sonra sanatın ve bilimin iç içe olduğunu öğrendim." dedi.

