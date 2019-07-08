08.07.2019 12:35
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ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı

ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdıANKARA - ODTÜ'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Öğrenci Yurdu yapımını engellemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı
ANKARA - ODTÜ'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Öğrenci Yurdu yapımını engellemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmak istenen öğrenci yurduna bir grup öğrenci tepki gösterdi. Polisin güvenlik tedbirlerini üst seviyede tuttuğu çalışmada öğrenciler, polise ve alanda çalışma yapan personele zorluk çıkarttı. Öğrencilerin zorluk çıkarması üzerine birçok kez ikazda bulunan güvenlik güçleri, son ikazın ardından gazlı müdahalede bulundu. ODTÜ'de gerginlik devam ediyor. ODTÜ'de gerginlik... Polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı
Kaynak: İHA
Yurtlar Kurumu, Polis, 3. Sayfa

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