ODTÜ'den "2 Bin Doktoralı İnsan" Hedefine Destek

Kaynak: AA

SELMA KASAP - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 100 öncelikli alanda 2 bin doktoralı insan kaynağı yetiştirmek için Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen 100/2000 Doktora Burs programında 27 öncelikli alanda 133 doktora bursiyerinin ODTÜ'de çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.Kök, AA muhabirine, doktoralı insan kaynağı oranını yüzde 1'e yükseltmek için yükseköğretim tarihinde ilk kez YÖK tarafından verilen ve "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" adlı programa ilişkin açıklama yaptı.ODTÜ olarak "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında ilk kez 2017 bahar döneminde olmak üzere bursiyer alımı amacıyla 5 kez çağrıya çıktıklarını belirten Kök, "Programa verdiğimiz önem nedeniyle her çağrı döneminde en yüksek başvuru sayısı olan 10 alana başvuru yaptık. Olabildiğince geniş bir kesimden bursiyer alabilmek için çalışmalar yürüttük. Bursiyer sayılarını artırabilmek için ODTÜ olarak Ankara dışından gelen öğrencilere ek olarak yurt bursu imkanı da yarattık." diye konuştu.Rektör Kök, ilk başvuru dönemi olan 2017 yılının ikinci döneminde 10 alandan enerji depolama ve enerji malzemeleri, hava ve uzay araçları tasarımı, mikro ve nanoteknoloji, örüntü tanıma analizi, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon, yenilenebilir enerji kaynakları/teknolojileri, insan-bilgisayar etkileşimi ve klinik psikoloji alanlarının YÖK tarafından desteklenmesine karar verildiğini bildirdi.2018-2019 akademik yılının birinci döneminde ise 10 alan arasından 8'inin desteklendiğine işaret eden Kök, 2019 yılının ilk döneminde 10 alanın tümünün YÖK tarafından desteklendiğini aktardı.Bursiyerler 27 alanda eğitim alıyorKök, YÖK'ün doktora burs programına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:"ODTÜ'de toplam 100 alandan 27 öncelikli alanda desteklenen 133 doktora bursiyeri çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz için çok önemli bir eğitim projesi olan YÖK 100/2000 Doktora Burs programında üniversitemiz, öncü nitelikteki çalışmalarıyla öğrenci sayıları bakımından ilk sıralarda yer almayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Bursiyer sayısını daha da artırmak hedefimiz. Bu bağlamda bu programı ülkemize kazandıran sayın YÖK Başkanımız Yekta Saraç'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."