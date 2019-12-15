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ODTU 'en iyi 2 bin 500 üniversiteyi' sıraladı: Türkiye, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

Sıralamada, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 82 üniversite girdi. İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu.

15.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:47ODTU 'en iyi 2 bin 500 üniversiteyi' sıraladı: Türkiye, Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede 'den 82 üniversite yer aldı.

URAP'ın internet sitesinden bugün kamuoyuna duyurulacak "2019-2020 URAP Dünya Sıralaması"nda akademik performansı en yüksek 2 bin 500 üniversiteye yer verildi. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alındı.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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