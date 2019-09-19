ODTÜ'lü İrem'in ölümüyle ilgili dava

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili yargılanan sürücü Tahir Kepenek'in üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığı, görevlendirmeyle şoförlük yaptığı ortaya çıktı.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki, okula ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Tahir Kepenek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, sürücü hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Kütük'ün ölümüne ilişkin Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde savunma yapan Kepenek, üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığını ve sürücü belgesi olduğu için görevlendirme yazısıyla şoförlük yaptığını söyledi.

Kamyonetin damper kapağının geriye açıldığını öne süren Kepenek, kazadan kısa süre önce kapak sisteminin yana doğru açılacak şekilde düzenlendiğini iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Kepenek, şunları kaydetti:

"ODTÜ'de hizmetli kadrosunda çalışıyorum. Sürücü belgem olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalışıyordum. E sınıfı ağır vasıta kullanacak sürücü belgem mevcuttu. Bu nedenle kamyonet kullanıyordum. Gerekli önlemleri alarak araca öyle biniyorum. Ancak olay günü taşlı yoldan dolayı aracın kapağının pimi yerinden çıkmış. Kapağın açıldığını görmedim. Aracın kapağının bir adet pimi var. Ben takmıştım. Çıktığını fark etmedim.

Yetkilendirme yazısını ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü imzalıyor ancak isim olarak kimin imzaladığını hatırlamıyorum. Her yıl Ocak ayında yetkilendirme yapılıyor. Benim kullanabileceğim 5 adet araç mevcut. Kaza sırasında kullandığım aracın kapak sistemi farklıydı. 2018 yılı Ağustos ayı içinde kapak sisteminde değişiklik yapıldı. Değişikliğin ne şekilde, nerede yapıldığını bilmiyorum."

"Sağlam yapılmadığı için pim yerinden çıkıyordu"

Sanık avukatı Özgür Teoman Işık da kamyonetin arkaya açılır damper kapağının, üniversite yönetimi tarafından değiştirildiğini ve müvekkiline bu şekilde teslim edildiğini ileri sürdü.

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.T. de okulda şoför kadrosunda çalıştığını belirterek, şunları anlattı:

"Sanığın kullandığı aracı ben de kullandım. Araç 1999 yılında satın alındı, 2000 yılında çift açılımla tadilat yapıldı. Yani kapak hem sağ tarafa hem de arkadan alttan açılmak suretiyle kullanılıyordu. 2018 yılında tekrar tadilata girmiş. Ben bu sırada izinliydim. Geldiğimde araç tadilattan çıkmıştı. Ancak kasası çürük olduğu için tekrar kırıldı. Okul içindeki atölyeye götürdük. Orada kapağı sadece yana açılır şekilde düzenlemişler. Kapakta bir adet pim vardı. Sağlam yapılmadığı için pim yerinden çıkıyordu."

Dava dosyasına ODTÜ'den gönderilen yazıda, araç üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Sanık Kepenek'i, 15 Nisan'daki duruşmada tahliye eden mahkeme heyeti, bir sonraki celsede ise araç onarım formunda isimleri bulunan kişileri tanık olarak dinleyecek.

Kaynak: AA