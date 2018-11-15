Ödül İşi ABD'nin Yalanı, Bu Yalanı Kimseye Yutturamazlar"

15 Kasım 2018 Perşembe 11:32



15 Kasım 2018 Perşembe 11:32

RAUF MALTAŞ - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli gazeteciler, ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında aldığı ödül kararını "oyun ve yalan" şeklinde değerlendirdi.Şanlıurfa'da bir araya gelen Suriyeli gazeteciler, Arapça ve İngilizce çıkardıkları dergi ile kurdukları internet sitesi aracılığıyla ülkelerindeki iç savaş ile terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü ve rejimin baskılarını okurlarıyla paylaşıyor.Dergide, aralarında kadınların da bulunduğu 12 Suriyeli medya çalışanı görev yapıyor.Derginin genel yayın yönetmeni İbrahim Habeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ay önce yayımlanmaya başlanan derginin kısa sürede geniş bir kitleye ulaştığını söyledi.Vatandaşlarını siyasal, sosyal ve kültürel anlamda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Habeş, özellikle Suriye üzerinde dış güçlerin oynadığı oyunlara dikkati çekme gayretinde olduklarını dile getirdi.Suriye'deki insan hakları ihlallerine dünyanın dikkatini çekebilmek için İngilizce de yayın yaptıklarını anlatan Habeş, "Dergimizin yayın politikası Suriye'de gerçekleştirilen toplu katliamları bütün dünya kamuoyuna duyurmayı esas alıyor. Şu an PYD'nin işgali altında kalan topraklarda özellikle uyuşturucu ekimi çoğaldı, bu bölgedeki gençlerin tamamına yakını uyuşturucuya yönelerek hızla bozuluyor. Biz iç savaşın yanı sıra toplumsal sorun ve sıkıntıları da işliyoruz." diye konuştu.Habeş, PYD/PKK'nın gençleri silah zoruyla askere aldığını sıkça duyurarak, yeni gençlerin de ölüme gitmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti."DEAŞ, PKK, SDG aynı kaynaktan besleniyor"Daha önce terör örgütü DEAŞ saflarında olan elebaşların, şimdilerde PKK/PYD saflarında olduğunu vurgulayan Habeş, şöyle devam etti:"Daha önce DEAŞ'ın lider kadrosunda olanlar, şu anda PKK/PYD ile hareket ediyor. Bu durum aslında DEAŞ, PYD ve PKK'nın aynı göbekten ve aynı kaynaktan beslendiğini gösteriyor. Bu bağı gösteren haberlere de dergimizde yer veriyoruz. PKK ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de aynı kaynaktan besleniyor. Suriye'de, PKK ile SDG iş birliğini belgeleyen çok sayıda olay var. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin daha önce SDG'nin başında yer alıyordu. Bu durum belgelenince terörist kendiliğinden geriye çekilmeye başladı. Bu durum da yine PKK ve SDG'nin aynı olduğunu gösteriyor. Rakka'da teröristler SDG altında kendilerini gizleseler de biz bunu belgeleriyle ortaya koyuyoruz, kimseye bunu inandıramıyorlar.""ABD'nin PKK/PYD'ye desteği belgelidir"Habeş, terör örgütü PYD/PKK'nın yıllardır ABD desteğiyle faaliyet gösterdiğini herkesin bildiğini belirtti.PKK'nın uzantısının Suriye'de PYD adıyla faaliyette bulunduğunun aşikar olduğunu anlatan Habeş, şunları anlattı:"PYD/PKK'ya dünyada en büyük yardım ve destek sağlayan herkesin bildiği gibi ABD'dir. ABD bir eliyle PYD'ye destek verirken diğer eliyle de teröristlerin öldürülmesi için ödül koyduğunu açıklıyor. Tabii ki bu doğru değildir, sadece bir oyundur. Bu oyunla artık ne Suriyelileri ne de başkalarını kandıramazlar. Bu noktada da ABD ile PKK'nın birlikteliğini gösterecek çok sayıda belge ve görsel var. ABD, PYD/PKK'ya desteklerini gizlemeden bütün dünyayla çeşitli zaman dilimlerinde herkesin gözü önünde zaten paylaşmıştır. Dergimizin önümüzdeki sayısında inşallah bu konuya detaylarıyla ve belgeleriyle değineceğiz. Ödül işi ABD'nin bir yalanı, bu yalanı kimseye yutturamazlar. Bir yandan PYD'ye destek verirken bir yandan da kendi elleriyle yönettikleri örgütün üst düzeyine ödül koyuyorlar." şeklinde konuştu.Habeş, ABD'nin bu ödül kararının yalan olduğunu kamuoyuna anlatmaya devam edeceklerini söyledi."Yüzlerindeki mağduriyet fotoğraflara yansıyor"Derginin tasarımcısı Abdullah Cahşam da ülkelerindeki savaşa ilişkin birçok insanlık dışı fotoğraf ve görselle karşılaştıklarını söyledi.Özellikle PYD/PKK'nın yaptıklarının insan aklını zorlayacak nitelikte olduğunu belirten Cahşam, şunları kaydetti:"Beni son zamanlarda bir fotoğraf karesi çok etkiledi. Fotoğrafın hikayesi şöyle; Haseke kırsalından PYD tarafından sürgün edilen 13 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 300 kilometre ailesiyle yürüyerek, açlık ve sefalet içerisinde daha güvenli olduğu için Fırat Kalkanı bölgesine ulaşmış. Fotoğraf tam da o esnada çekilmiş. Özellikle son sayımızda Suriye'de yaşananları özetleyen o fotoğrafı kapak yaptık. Çocuk hikayesinde, yakınlarının PYD/PKK tarafından öldürüldüğünü, topraklarına örgütün el koyduğunu ve onların kontrol noktalarından nasıl kaçtıklarını ve sadece elbiseleriyle Fırat Kalkanı bölgesine ulaştıklarını anlatıyor. PKK/PYD zulmüne uğrayanlar, ellerinden bir şeyin gelmediğini hem kendileri anlatıyor hem de yüzlerindeki mağduriyet fotoğraflara yansıyor."Terör örgütü PKK/PYD'nin oyunlarının bitmeyeceğini anlatan Cahşam, Suriyelilerin artık daha uyanık hareket etmek zorunda olduğunu dile getirdi.Derginin koordinatörü Mecdet Değri ise Suriyelilerin daha bilinçli olması için gayret gösterdiklerini söyledi.Suriye'de daha iyi bir gelecek umuduyla çalıştıklarını anlatan Değri, "Ülkemizde her terör örgütü ayrı bir tahribat yaptı. DEAŞ da PYD/PKK da Esed terörü de faydalı bir iş yapmıyor. İnşallah sonlarının gelmesi yakındır. Bizlere katkı sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.Değri, Suriye'nin geleceğinin terör örgütünün oyunlarıyla belirlenemeyeceğini, artık herkesin anlaması gerektiğini sözlerine ekledi.