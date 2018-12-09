Ödül Töreninde Cüneyt Arkın'dan Alkol İtirafı!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Arkın, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı." ifadelerini kullandı.

"BENİ ALKOLDEN KURTARDI"

Cüneyt Arkın, layık görüldüğü Onur Ödül'ü sonrası açıklama yaparak, "Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var. Türker ağabey elinden alıyorum. Kelebeğe bir beyanat vermiş. Diyor ki 'Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı.' ya Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı. Nikah şahidim oldu. Çocuklarımın doğumu, nişanı, düğünün de hediyeleriyle yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.