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Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Dün akşam Tamer Karadağlı ile bir ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, beyaz yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Altuğ için "Kuğu gibisin" yorumu yapıldı.

11.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:31

Yıllarca Çocuklar Duymasın dizisinde başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ törende beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Pınar Altuğ, dün geceden her detayı da Instagram hesabından paylaştı. Gecede beyaz uzun ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Altuğ, yürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Pınar Altuğ'a ünlü isimler de sessiz kalamadı. Aslı Tandoğan, Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı. Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.

DESTEK VERDİĞİ PROJEYLE ALKIŞ TOPLAMIŞTI

Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları toplamıştı.

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Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

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HABER YORUMLARI (5)
CENGİZ27:iğrenç . aşırı iğrenç.
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ADINIZI YAZIN:MAL İYİ AMA DÖVME OLMAMIŞ.
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CENGİZHAN:ÇOK GÜZEL VE ŞIK
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BALKES:İSLAMİYET İÇİN KÖTÜ ÖRNEK. GENÇLERİMİZ DİKKAT ETMELİ.
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CENGİZHAN:BALKES DÜNYAYA İSLAMİYET EE İSLAM ÜLKELERİNİN HALİNE BİR BAK İŞ KÖTÜ ÖRNEK OLUP OLMAMAK BU KADININ KİYAFETİNEMİ KALDI .AYRICA GAYET ŞIK VE GÜZEL KİMSE KİMSENİN İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAMAK GİYİNMEK ZORUNDA DEĞİL .
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