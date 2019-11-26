Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Futbol Yazarları Derneği 2019 Ödülleri töreni, ligde amansız bir yarışta olan Manchester City ile Liverpool'un menajerlerinin şakalaşmasına sahne oldu. Liverpool'u çalıştıran Jurgen Klopp ile Manchester City'nin başındaki Pep Guardiola, geçen sezonun değerlendirmesinde birbirlerine takıldılar.

"KUPALARI TAKAS EDEBİLİRİZ"

Sözcü'nün haberine göre, geçen yıl Premier Lig'de nefes kesen bir yarış yaşayan iki isimden zafere Pep Guardiola ulaşırken, Klopp ise takımını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı. Önceki sezon 100, geçen sezon ise 98 puanla şampiyon olan Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola, 2017-2018 sezonunu 97 puanla ikinci sırada tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Liverpool'un hocası Jurgen Klopp'a "Kupaları takas edebiliriz" diyerek takıldı.

KLOPP ANLATTI, SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp ise, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'nin takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu Leicester City maçındaki muhteşem golünü izlerken neler hissettiğini anlattı. Ligin sondan bir önceki haftasında atılan kritik golü eşiyle birlikte izlediğini belirten Klopp "Akşam eve geldiğimde eşim 'Gel maçı seyredelim" dedi. Ben ise 'İzlemek istediğimden pek emin değilim' yanıtını verdim. Ama dakikalar ilerledikçe umutlanmaya başladım. Sonra Leicester City'ye yorulma emareleri gösterdiği için kızdım. Ve sonra Kompany ceza sahası dışından golü attı" dedi.

Klopp'un hikayeyi anlatış şekli, salonda gülüşmelere neden oldu. Pep Guardiola ise bu hikayeye karşılık "Ben Klopp'un bir gece yaşadığını, Liverpool'un her son dakikada bulduğu golde yaşıyorum" diyerek cevapladı.

En son Barcelona'nın başındayken kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırmak istediğini belirten Pep Guardiola, en son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool'un hocasının da Premier Lig kupasını istediğinden emin olduğunu söyleyerek "Belki de kupaları takas edebiliriz" ifadesini kullandı.