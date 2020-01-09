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Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı

Bir ödül törenine katılan Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonun arkası yırtıldı. Kısa süre sonra yırtığı fark eden Gedik, geceye beline ceket bağlayarak devam etti.

09.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19

Son zamanlarda yaptığı ilginç çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.

PANTOLONUNUN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

ŞORTLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLDU

Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" dedi.

Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik hayatı ve biyografisi!Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında, nereli? Ömür Gedik hayatı ve biyografisi!

Ödül törenine katılan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
ADINIZI YAZIN:bu yasdan sonra öyle daracık seyler giyersen oyle olur
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ANADOLU:SAPKIN. .
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ÜFÜRÜKÇÜ:Ömrümü yediniz ulan.
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ÜLKE DÜŞMANI:gündem olmak için yapılmış kendi gibi ucuz yöntem. . . ne ses ne zeka . . . hepsini denedi olamadı. . ancak aykırı paylaşım yaparak ya vücudunu teşhir ederek gündem yapabilir. . siz de medya olarak prim vermeyin bu ahmaklara
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FRİKİKÇİ:iyiymiş
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ADINIZI YAZIN:Başkasının şortuna laf söylerken kendi giydiği ???
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18 3
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GÜNEŞ:iğrenç diyorum başkada birşey demiyorum
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14 3
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ADANALI:Allah herkese böyle bir güzellik ve zariflik eylesin İnşallah. Amin.
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DELİ OĞLAN...:YAHU MİLLETİN AKLIYLA ALAY MI EDİYONUZ. . . HABER VEYA REKLAM HER NE HALTSA!!!. . . YOK PANTOLONU YIRTILMIŞ, YOK FRİKİK VERMİŞ. . . BU NE LAAA??. . . . YA ZATEN GİYİNİŞİ NORMAL DE FRİKİK. . . YANİİİ. . . MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA. . . . AYIP BEEEE. . . .
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13 1
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PAKO:yaşından başından utan bari rezalet
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