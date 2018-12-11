Ödül Törenine Rap Sunumuyla Damga Vuran Deniz Seki, Eleştirilere Tepki Gösterdi: Bu Kadar Kötü Olmayın

Şarkıcı Deniz Seki'den Altın Kelebek'te şarkı söylediği anları eleştirenlere cevap geldi. Seki, geçtiğimiz akşam katıldığı ödül törenlerinde yılın şarkısı ödülünü kazanan Gazapizm'in "Hayatın Heyecanı Yok" şarkısını sunmak için sahneye çıktı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Deniz Seki ödülü güzel bir jest ile takdim etti ancak şarkıcının ödül alan şarkının sözlerini söylediği o anlar sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirildi. Seki de bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"BU KADAR KÖTÜ OLMAYIN"

Seki, "Çok sevdiğim bir şarkıya ödül vermek için sahnedeydim. Espirili bir giriş yaptım hepsi bu. Bu kadar kötü olmayın. Hayatın Heyecanı meyecanı çok" açıklamasında bulundu.