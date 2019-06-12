Ödüller, törenle okul birincilerine teslim edildi

Hediyelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden alan okul birincisi öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği karne hediyesi uygulamasını bu sene de gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 265 okulda eğitim gören 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti verilecek. Bugün ise Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde organize edilen ödül töreni kapsamında 136 ilkokul ve 107 ortaokul birincisine bisiklet, 63 lise birincisine de dizüstü bilgisayar armağan edildi. Hediyelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan alan öğrenciler, Başkan Fadıloğlu ile hatıra fotoğrafı çekindi. Öğrenci velileri de çocuklarının heyecanına ortak oldu ve yaşadıkları sevinci paylaştı.

AMACIMIZ BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim konusunu çok önemsediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz andan itibaren kurumlar arası işbirliğini en üst düzeyde tutmaya gayret gösterdik. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile olan ilişkilerimizi daha da yukarıya taşımaya gayret ettik. Çünkü şehirde hangi konuyu tartışırsak tartışalım, sonunda geldiğimiz nokta eğitim meselesi oluyor. Nitelikli birey meselesi oluyor. Milli eğitim camiamıza elimizden gelen desteği göstermeye gayret ediyoruz. Şu anda sosyal tesislerimizde 70 noktada okul öncesi eğitim veriyoruz. Diğer taraftan okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza destek olabilmek adına yaklaşık 10 yıl önce okuma-yazma seferberliği ilan etmiştik. Bugün de bu konudaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yine çocuklarımıza rahat ve nitelikli ortamlarda ders çalışmalarına olanak sunmak adına sosyal tesislerimizin 23 tanesinde gençlik kütüphaneleri oluşturduk. Şehitkamil Nikah Salonu ve Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yaptığımız kütüphanelerle birlikte 8 kütüphane yapmanın daha taahhüdünde bulunduk. 29 Ekim Mahallesi'nde yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğünde inşa ettiğimiz Çıksorut Millet Bahçesi yanında nitelikli bir kütüphaneyi daha bu senenin sonuna kadar çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz ilkokul ve ortaokulda eğitim gören yavrularımıza yönelik karneleriyle birlikte lunapark ve oyun merkezi biletlerini hocalarımız, karneleriyle birlikte teslim etmiş olacak. Şu anda burada bulunan 300 yavrumuz, diğer arkadaşlarının arasından sıyrılarak birinci oldu. Birincilerimizin de ödüllendirilmesi gerekiyordu. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak ve çocuklarımıza hoş bir anı bırakmak. Ben, okul birincisi olma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ederken, velilerimize ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum."

BAŞKANIMIZ RIDVAN FADILOĞLU'NA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Törende söz alan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Şehitkamil Belediyesi ile birlikte kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yürütüyoruz. Şehitkamil Belediyemiz ile yürüttüğümüz birçok proje, Türkiye çapında örnek teşkil etmektedir. Şehitkamil Belediyemiz ile özellikle anaokulu eğitimine büyük önem gösteriyoruz. Belediyemize bağlı sosyal tesislerde 70 derslikli anasınıfımızda çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bugün de burada Şehitkamil Belediyemizin destekleriyle ilçemizde bulunan bütün lise okulları birincilerine bilgisayar, ilkokul ve ortaokul birincilerine de bisiklet olarak karne hediyelerini dağıtıyoruz. Ben, bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyor, şimdiden hayırlı tatiller diliyorum."

Kaynak: Bültenler