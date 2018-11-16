Ödüllü Aşık Sefai, eserleri ile etkinliklerin startını verdi

16 Kasım 2018 Cuma 17:43



16 Kasım 2018 Cuma 17:43

Ödüllü Aşık Sefai, eserleri ile etkinliklerin startını verdiŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri" Tarihi Barutçu Han'da düzenlenen Kısas Aşıklar Geleneği Resitali ile başladı. Müzik şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan etkinliklerin startı verilirken aşıklık geleneğinin örnekleri tekrar yaşatıldı. İlk olarak Genç Aşıklar gurubu sahne alırken ardından UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen Aşık Sefai mahlaslı Mehmet Acet bir birinden güzel eserler ile gelen yerli ye yabancı konuklara müzik dolu anlar yaşattı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin birinci adımı Barutçu Hanı'ndaki çalışma ile başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Bu gün Aşık Sefai ve ekibine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'daki aşıklık geleneğinin değerli üstatlarından biridir. Etkinlik kapsamında davul ritim şovlarımız ile sıra gecesi ekibimiz sahne alacak, dengbej kültürü diye adlandırdığımız geçmişteki hikayelerimizi müzik ile birleşiminin burada bu Sempozyumda göreceğiz. Şanlıurfa'mızın geçmişten bu güne kadar ki müzik kültürünü kitaplaştırmak ve bir eser olarak ortaya koymak adına Sempozyum başlattık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz her zaman olduğu gibi ilkleri yapmaya devam ediyor. Bunları da yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam ediyoruz bu kapsamda bu programları ve etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Aşık Sefai olarak bilinen Sanatçı Mehmet Acet ise, "Bu Sempozyumun Şanlıurfa'da olması bizler için gurur verici bir durum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz bu tür etkinlikleri hazırladığı için. Şanlıurfa, Uluslarası UNESCO Müzik şehri olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor ve Büyükşehir Belediyemizin girişimleri ile bu ödülü alacağına eminim. Şanlıurfa'mız müzik şehri olmayı hak ediyor" diye konuştu.Öte yandan 15-18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikler Şanlıurfa'nın müzik değerleri olan aşıklık, dengbej, sıra gecesi müzik şöleni ile sürecek.