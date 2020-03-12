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Ödüllü kitap "kopenhag dağı" raflarda yerini aldı

Çağdaş Danimarka Edebiyatı'nın en özgün kalemlerinden biri olarak kabul edilen Kaspar Colling Nielsen'in yeni kitabı olan "Kopenhag Dağı" Ayrıksı Yayınları'ndan yayımlandı.

12.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:09
Ödüllü kitap

2010 yılında Danske Bank İlk Kitap Ödülü'nü ve yazarlığıyla 2014 yılında Rune T. Kiddes Onursal Ödülü'nü ve 2017 yılında Holberg Medal Ödülü'nü kazanan Nielsen yeni hikâyeleriyle, okuyucusuna farklı bir okuma deneyimi yaşatacak.

Danimarka 'nın orta yerine dikilen bir dağ ve yarattığı kendi ortamında yaşayanları konu alan "Kopenhag Dağı" hayata dair birçok duygu ve durumu incelikle hikâyeleştiriyor.

"Kopenhag Dağı", kendi doğal ortamını yaratan bir dağdır. Dağda yeni hayvan türleri ve yarı insan yarı hayvan bir tür ortaya çıkar, zenginler dağın en güzel yerlerini parselleyip rantını yer, göçmenler dağın en ıssız yerlerine yerleşir, hayat bazen bir oyun gibi olur, bazense oyun hayatın kendisidir. Dağın üzerinde belki sonsuz sayıda nesil dolanacak, belki üzerinde kaybolacak, belki araçlarıyla dağa tırmanacak, belki bitkilerinden beslenip ağaçlarının altında oturacak, belki orada gizlenecek ya da orada ölecek ve hatta belki de orada ölüme atlayacaktır… Bunu da zaman gösterecektir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Danimarka, Kopenhag, Güncel

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