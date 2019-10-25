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Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

25.10.2019 22:14Ödüllü küçük piyanist Adana'da konser verdi
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve 4 birinciliği bulunan Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahne aldı.
Programda İlyun Bürkev, Mozart'ın Piyano Konçertosu No: 1 birinci bölüm ve Senfoni No: 40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.
Küçük sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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