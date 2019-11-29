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Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

ABD'de daha önce "Yılın Öğretmeni" seçilen Randi Chaverria, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi. 36 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeni, hakkındaki iddiaların ardından tutuklandı.

29.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:04

ABD'de öğretmen ile öğrenci arasında yaşanan uygunsuz ilişkilere bir yenisi eklendi. Bu kez ödüllü bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencisi ile ilişkiye girdi.

Randi Chaverria, kariyerinin parlak günlerini geride bıraktı. Ödüllü öğretmenin adı, çalıştığı lisedeki bir cinsel ilişki skandalına karıştı. Herkesi hayrete düşüren olay, ABD'nin eyaletindeki Round Rock Lisesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeninin, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

ÖĞRENCİSİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR GÖNDERMİŞ

Randi Chaverria adlı öğretmen, öğrencisiyle sınıfta ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Daha önce "Yılın Öğretmeni" seçilen ve okul müdürü tarafından ödül verilen kadının, öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdiği de ortaya çıktı.

36 yaşındaki kadın, bununla da kalmayıp yarıyıl tatilinde çıplak fotoğraflarını mesaj yoluyla öğrencisine göndermiş.

İKİ KEZ İLİŞKİYE GİRDİLER

Geçen yıl Mayıs ayında Yılın Orta Okul Öğretmeni ödülünün sahibi olan Randi Chaverria, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasıyla istifasını sundu. Ortaya çıkan mesajlarla desteklenen iddialar, öğrencinin, öğretmeni ile ekim ayında sınıfta iki kez ilişkiye girdiğini açıklamasıyla tüm eyalette yankılandı.

OKUL KAMPÜSÜNE GİRMESİ DE YASAKLANDI

Hakkında dava açılan öğretmenin, okul kampüsüne girmesi de yasaklandı. Chaverria, salı günü Teksas Polis Departmanı'na giderek teslim oldu.

Randi Chaverria, okulda öğrencilerine hazırlattığı projelerle adından söz ettiren bir isimdi. Lise öğrencilerine, yaşça küçük öğrencilerle iyi geçinmelerini öğütleyen kadın, onlara hediyeler almaları konusunda da cesaretlendiriyordu.

Kazandığı ödülü alırken konuşma yapan Randi Chaverria, eğitimdeki en önemli noktanın gelecek nesilleri olumlu bir biçimde şekillendirmek olduğunu vurgulamıştı.

Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya


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