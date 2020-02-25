Ödüllü tarif yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın geleneksel lezzetlerinin gelecek nesillere aktarılmasında ve kent gastronomisinin ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edilmesine vesile olmaya devam ediyor.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YEMEK TARİFLERİ YENİDEN HAYAT BULDU

Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla 25 Şubat Salı günü Hatay Gastronomi Evi gerçekleştirilen etkinlikte Jüri Ekrem Şirin, Hüsne Özer ve Süheyl Budaktı'nın oylaması sonucunda ödül ile buluşan yarışmacılara başarı belgeleri takdim edildi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın sonunda; Esra Helvacı bayat ekmek aşı ile birinci, Canel Demir adak çorbası ile ikinci, Sümbül Gülüm kebbul yemeği ile üçüncü, Kamer Doğan tıffahiye yemeği ile dördüncü oldu.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri tek tek tadarak jüri ile birlikte değerlendiren Prof. Dr. Nazan Savaş, katılan tüm yarışmacıları tebrik ederek teşekkürlerini iletti.