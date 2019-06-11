Ödüllü tasarımcı Melis Goral, başarısını ülke sınırlarının dışına taşıyor

Ödüllü tasarımcı MELIS GORAL, başarısını ülke sınırlarının dışına taşımaya devam ediyor.

Dünyanın en prestijli mücevher fuarlarının başında gelen Las Vegas The Couture Show' a ilk katılımında ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Melis Goral, sadece koleksiyonları ile değil, kendi tasarladığı stand tasarımı ile de oldukça beğeni topladı.

Melis Goral' ın The Couture Show'a özel tasarladığı MIRROR koleksiyondan limited edition küpe fuar süresince seçili tasarımlar arasında sergilenerek mücevher dünyasının en seçkin isimlerinin hayranlığını kazandı.

Kaynak: Bültenler