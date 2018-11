Ödüllü Yazar Aydan Üstkanat'tan İmza Günü

Sağlıklı ve doğru beslenme alanındaki yazılarıyla mutfağın büyüsünü kitaplarına taşıyan Aydan Üstkanat, 25 Kasım Pazar günü saat 15:00'da D&R Kanyon'da okurlarıyla imza günü gerçekleştirecek.

Yemek stilisti, yemek yazarı ve fotoğraf sanatçısı Aydan Üstkanat, yemek dünyasının Oscar'ı olarak da bilinen dünyanın en prestijli gastronomi ödülü Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri'nde "ŞekerSİZ" kitabıyla 2014 yılında "En iyi şef ve yazar" ve "En iyi yemek kitabı tasarımı" kategorilerinde ödüle layık görülmüştü. Üstkanat, 2017 yılında kaleme aldığı ve "Un bütün sessizliğiyle tezgâhınızın üzerindeyken, eklediğiniz her damla su ona hayat katmaya başlar" cümleleriyle tarif ettiği kitabı "UN" ile de Gourmand Ödülleri'nde dünyanın en iyi 3 yemek fotoğrafçısı arasında yer almıştı.

Aydan Üstkanat kimdir?

Yemek denilince akla gelen bütün detaylarına emek veren, ahlaklı tüketim felsefesini benimsemiş bir yemek filozofu. Şef, yemek fotoğrafçısı, yemek stilisti, yemek yazarı, reçete danışmanı.

Star Gazetesi'nde 11 yıldır sürdürdüğü gazeteciliğinin yanı sıra, La Cucina Italiana Dergisi'nin Türkiye edisyonunda 6 yıl başyazarlık yaptı ve fotoğraflarını çekti. Reaktif Hipoglisemi olunca çok sevdiği çikolatalar ve reçeller hayatından çıktı. Şekersiz bir gurme mutfağı yaratarak, kitabını yazdı. 2014 senesinde Gourmand tarafından dünyaya ismini yazdırdı ve En İyi Şef Yazar Seçildi. Yemek yazılarında hiç bilinmeyen veya unutulmuş lezzetleri tatmanız için keşifler yapar. Bazen de tam tersi, çok bilinen yemekleri, tatlıları, hamur işlerini önce yapıp, sonra bir bir anlatarak evde sizlerin de kolayca yapabilmesi için ayrıntılı olarak kaleme alır, fotoğraflar. Yedi yemek kitabı var, hepsini herkes yapabiliyor, reçeteleri gerçek. İyi bir sosyal medya kullanıcısı.

Aldığı Ödüller

Gourmand Awards 2013 Şekersiz kitabı "En İyi Tasarım" Gourmand Best of The World ödülü

Gourmand Awards 2013 Şekersiz kitabı "En İyi Şef Yazar" Gourmand Best of The World ödülü

Gourmand Awards 2017 UN kitabı "En İyi Fotoğrafçı" Gourmand Best of The World ödülü

Türkiye Lezzet Ödülleri 2017 "En İyi Yemek Yazarı" ödülü

Ateşbaz-ı Veli Ödülleri 2017 UN kitabı "Yılın En İyi Yemek Kitabı" ödülü