Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı

Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü alan, şimdilerde ise YouTube'da içerik üreten Yönetmen İlker Canikligil, koronavirüse yakalandı.

05.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:27

Yönetmen İlker Canikligil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Canikligil Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında, "Buna sevinenler olacaktır tabii.Bir iki haftadır kas ağrıları vardı. Geçen pazartesi günü ateşim yükseldi. Kimse ne yapılması gerektiğini tam bilmiyor" dedi.

İLKER CANİKLİGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özellikle kısa film ve reklamlarıyla adından bahsettiren İlker Canikligil, Youtube üzerinden yaptığı yayınla sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı. Canikligil kas ağrıları ve yüksek ateş problemi yaşadığını belirtti. Ünlü yönetmen durumunun kritik olmadığını söyledi.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitmen olarak ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi, 2006 yılında akademiden istifa etti.

GEN FİLMİYLE ÖDÜL ALDI

Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında ise İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrılarak Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Etiketler: İlker Canikligil, Yönetmen, Youtube, Magazin

Haberin Videosu :

İlker Canikligil koronavirüse yakalandı

İlgili Haberler

Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 4 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 4 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti Magazin
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD’de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Magazin
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Demet’ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Magazin
Demet'ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Magazin
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti Magazin
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Virüs için tarih veren profesöre ’Aşkım’ diye hitap eden İrem’den ilginç tepki Magazin
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Sokağa çıkamayan usta oyuncunun yardımına meslektaşı yetişti Magazin
Sokağa çıkamayan usta oyuncunun yardımına meslektaşı yetişti
Soğuk algınlığı zannetti! Rock yıldızı koronavirüse yakalandığını hastanede öğrendi Magazin
Soğuk algınlığı zannetti! Rock yıldızı koronavirüse yakalandığını hastanede öğrendi

Son Dakika Magazin Haberleri

18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları bir çalışanım yaptı - Magazin 16:35: Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına Feyza Çıpa koştu! - Magazin 16:35: TRT Radyo Tiyatrosu sanatçılarından "Evde kal Türkiye" çağrısı - Magazin 16:14: Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı - Magazin 16:13: ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun - Magazin 15:48: Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum - Magazin 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 12:06: Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki - Magazin 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber