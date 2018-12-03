Ödüllü Yönetmen ve Sivri Dj Evleniyor

Geçtiğimiz günlerde çekimlerini tamamladıkları ARAF 2 sinema filminin ekibi ve oyuncuları Emre KIZILIRMAK, Şahin SEKMAN ve Şahkan SEKMAN ile birlikte Cevahir TURAN ve İlhami ÖZDEMİR'in sahneledikleri KALP KALBE tiyatro oyununu izlemeye gittiler.

Oyunun sonunda yönetmen Biray DALKIRAN sahneye çıkıp Asuman ŞENER'i davet etti. Sahneye çıktığında Biray DALKIRAN'ı elinde yüzükle gören Asuman ŞENER gözyaşlarını tutamadı. 5 aydır birlikte olan çift tiyatronun ardından dostlarıyla birlikte bu güzel olayı kutladılar.