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Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

07.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:06Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

BARTIN'ın ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, Ulus'a bağlı İnceçam Köyü Sefer Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda odun çeken işçi Hayri Çelik yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çelik, traktörün altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çelik'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cesedi morga kaldırıldı.



AFAD, İşçi, Ulus, Güncel

Kaynak: DHA

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