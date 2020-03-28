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Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında görevli jandarma ekipleri, bu kez 73 yaşındaki Çerkez Tarhan için odun kırdı.

28.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:10
Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
VAN - Van 'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında görevli jandarma ekipleri, bu kez 73 yaşındaki Çerkez Tarhan için odun kırdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu. Türkiye geneli Valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Köprüler Mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Çerkez Tarhan'ın odunlarını kırdı. Jandarma ekipleri, kırılan odunları daha sonra odunluğa taşıdı. İlçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılayan jandarma ekipleri, yaşlı vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Van, Yerel

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Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu

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