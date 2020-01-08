Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı

Serik ilçesinde ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalışan 12 yaşındaki Mustafa Candan, 10 gün önce yakındaki bir dağa odun toplamaya gitti. Su kanalı kenarına yaklaşan Candan, bölgedeki diğer taşlardan rengi farklı olan bir taş gördü. Candan, güçlükle bulunduğu yerden çıkardığı taşın, diğer taşlara göre bir hayli ağır olduğunu fark etti.

"GÖK TAŞI OLABİLİR"

Bir süre bölgede benzer bir taş arayan Candan, bulamayınca elindeki taşın gök taşı olabileceğini tahmin ederek evine götürdü. Taşın fotoğrafını çeken genç, bir yorumda bulunması için bu alanda çalışma yapan bilim adamlarına mail attı. Candan, gözü gibi sakladığı taşın gök taşı olabileceğini belirterek, yetkililerinden inceleme yapmasını talep etti.

"ARAŞTIRILSIN"

Mustafa Candan, 10 gün önce ailesiyle dağa odun toplamaya gittiğinde su kanalı yakınında taşı bulduğunu söyledi. Buldukları taşın o bölgedeki tüm taşlardan farklı olduğunu gördüklerini dile getiren Candan, "Çevrede dolaştık aynı renkte bir taş bulamadık. Gök taşı olduğunu tahmin ediyoruz. 3,5 kilogram ağırlığı var. Bu taşın ne taşı olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi.