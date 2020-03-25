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Odun yardımı bahanesiyle geldiler, altınları çalıp kaçtılar

İzmir'in Tire ilçesinde, kasası odun yüklü bir kamyonet ile gelerek odun yardımı yapacağı bahanesiyle bir eve giren 3 kişi, altınları çalıp kayıplara karıştı.

25.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:35
Odun yardımı bahanesiyle geldiler, altınları çalıp kaçtılar
İzmir 'in Tire ilçesinde, kasası odun yüklü bir kamyonet ile gelerek odun yardımı yapacağı bahanesiyle bir eve giren 3 kişi, altınları çalıp kayıplara karıştı. Kaçan şüpheliler, jandarmanın başarılı takibi sonucu yakalandı.

Olay, Tire ilçesinin Kahrat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 3 şahıs, kasası odun yüklü bir kamyonet ile N.K.T. isimli şahsın evine geldi. Odun yardımı yapacaklarını belirterek N.K.T.'yi oyalayan 3 şahıs, yatak odasında bulunan ve bir adet altın küpe ve yüzüğü çalarak olay yerinden kaçtı. Altınlarının çalındığını fark eden N.K.T., durumu jandarmaya ihbar etti. Gökçen Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kullandığı kamyonet teslim edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli araç, Gökçen Mahallesi'nde durduruldu ve araç içerisindeki H.E., E.D. ve O.A. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve kamyonete bulunan odunlara el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İzmir, Tire, 3. Sayfa

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