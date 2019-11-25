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Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı

Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

25.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22
Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - 'ın ilçesinde odun yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi kırsalındaki orman yolunda seyir halinde olan traktörün, yolun engebeli olması nedeniyle odun yüklü römorku devrildi.
Meydana gelen kazada römorkun üzerinde bulunan Hakan Türkoğlu, İsmail Şali ve Yavuzhan Şali yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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