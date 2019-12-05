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Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:38Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

KARABÜK'ün ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde, Karabük ile Ovacık'a bağlayan yolda meydana geldi. Ersin Kaplan yönetimindeki 78 AJ 276 plakalı odun yüklü TIR'ın, balataların ısınması nedeniyle lastikleri yanmaya başladı. Lastiklerden çıkan dumanı fark eden Kaplan, TIR'ı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Kaplan ve diğer sürücüler alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kaplan, TIR çekicisini dorseden ayırdı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.



İtfaiye, Ovacık, Güncel

Kaynak: DHA

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