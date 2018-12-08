Odunla İş Yerleri ve Araçların Camlarını Kırdı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:29



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:29

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, odunla araçların cam ve aynaları ile iş yerlerinin camlarını kıran M.B. (24), polis tarafından gözaltına alındı. M.B.'nin yakınları masrafları karşılayacakları sözünü verince, şikayetçi olunmayan şüpheli, serbest bırakıldı.Olay, dün gece, Körfez Hamit Kaplan Caddesi ve Cami Sokak'ta meydana geldi. Bir lahmacun fırınının önünde yığılı odunlardan alan M.B., iki otomobilin cam ve aynalarını kırdı. Yürüyerek lahmacun fırını, ekmek fırını, berber ve son olarak derneğin camlarını kıran saldırganı gören çevredekiler, M.B.'yi yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, gözaltına aldığı M.B.'yi hastanede sağlık kontrolünden geçirdikten sonra polis merkezine götürdü.Kullandığı ilacın etkisiyle çevreye zarar verdiği iddia edilen M.B.'nin polis merkezine gelen yakınları, tüm masrafları karşılayacakları sözünü verdi. Bunun üzerine araç ve iş yerleri hasar görenler şikayetçi olmadı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - Kocaeli