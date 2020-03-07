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Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman'da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

07.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:31Odunluk yangını korkuttu
'da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Coşkun'a ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta yapılan ekmek ateşi odunlara sıçradı. Odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürdü. Yangında odunluk tamamen yandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Bahçecik, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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7.03.2020 16:22:09