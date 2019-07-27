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Odunluk yangını paniğe neden oldu

Odunluk yangını paniğe neden olduADIYAMAN - Adıyaman'da, Suriyeli ailenin kaldığı ikametin odunluğunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

27.07.2019 21:29
Odunluk yangını paniğe neden oldu
Odunluk yangını paniğe neden oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'da, Suriyeli ailenin kaldığı ikametin odunluğunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Suriyeli bir ailenin kaldığı ikametin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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