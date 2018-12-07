Odunlukta çıkan yangın korkuttu

07 Aralık 2018 Cuma 10:31



07 Aralık 2018 Cuma 10:31

Odunlukta çıkan yangın korkuttuGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 katlı bir binanın odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Bahçelievler mahallesi 204 Nolu sokakta bulunan Müslüm A.'ya ait 3 katlı bir binanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, binaya sıçramadan söndürüldü.