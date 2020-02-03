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Odunluktan hızar makinesi çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir aparmanın odunluğundan el hızar makinesi çalındı.

03.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:08Odunluktan hızar makinesi çalındı
'un ilçesinde bir aparmanın odunluğundan el hızar makinesi çalındı.

Olay, Mevlana Mahallesi Tepe Sokak Altınyurt Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan odunluğa giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce odunluk kapısının kilidi kırılarak Hüseyin Arslan'a ait hızar makinesi çalındı. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Hüseyin Arslan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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