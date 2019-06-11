Odunpazarı Belediye Meclisi 2019 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

17 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. Meclis toplantısında Odunpazarı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 02.05.2019 tarih ve E.1224852 sayılı yazısı uyarınca; 4081 Sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince; Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil, 5 Yedek ve yine Murakabe Heyetine 5 Asil,5 Yedek üye seçimi yapıldı.

Gerçekleştirilen seçim ile Odunpazarı Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil yönetimine; Ahmet Savi, Muammer Arduç, Muharrem Önlü, Bedri Deyer, Metin Erul; yedek yönetimine ise İsmail Özat, Yüksel Gedik, Erdoğan Umut, Ali Osman Güzel ve Abdullah Bilgiç seçildi.

Kaynak: Bültenler