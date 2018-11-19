Odunpazarı Belediyesi 14 Bin Kandil Simidi Dağıttı

Odunpazarı Belediyesi
, Mevlid Kandili
nedeniyle iki farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Hamamyolu Caddesi ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Mevlid Kandili'ni kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 14 bin adet kandil simidi dağıttı. Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22