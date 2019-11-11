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Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Şampiyona'sında 1'inci oldu

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında Ankara'da yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşu Türkiye Şampiyona'sında 1'inci oldu.

11.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:25Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Şampiyona'sında 1'inci oldu
Belediyesi Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında Ankara'da yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşu Şampiyona'sında 1'inci oldu.

Türkiye Birinciliği yarışlarında Eskişehir'i temsil eden atletler, şampiyonadan başarılı sonuçlar elde etti. Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 176 takım bin 18 sporcu katıldı. Bin 500 metre küçük kızlar kategorisinde Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı atlet Zeynep Özkara ise ferdi olarak büyük farkla Türkiye birincisi oldu.

Kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür eden Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Antrenörü Serhat Kökten, 'bir çocuk değişir, dünya değişir' mottosu ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Atletizm, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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