Odunpazarı Belediyesi bütün kapalı alan etkinliklerini iptal etti
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ülkede COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı nedeniyle bugünden itibaren Mart ayın sonuna kadar planladığı söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.
12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ülkede COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı nedeniyle bugünden itibaren Mart ayın sonuna kadar planladığı söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.
Obunpazarı Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde yayınladı;
"Kıymetli hemşehrilerimiz, 11.03.2020 Çarşamba günü itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından; ülkemizde COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır. Hastalığın dünyadaki ve komşumuz olan ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bilim insanları, hastalığa karşı panik yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Biz de bu uyarıdan yola çıkarak gerekli önlemeleri alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Odunpazarı Belediyesi olarak, bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, bugünden itibaren Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğumuz söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Daha sonrasında ise hastalığın seyrine göre tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca, Odunpazarı İlçesi'nde yer alan tüm okul, kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler ile idari binalarımız, halk ve gençlik merkezlerimiz gibi hastalığın yayılabileceği alanlarda titizlikle ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR
Obunpazarı Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde yayınladı;
"Kıymetli hemşehrilerimiz, 11.03.2020 Çarşamba günü itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından; ülkemizde COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır. Hastalığın dünyadaki ve komşumuz olan ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bilim insanları, hastalığa karşı panik yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Biz de bu uyarıdan yola çıkarak gerekli önlemeleri alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Odunpazarı Belediyesi olarak, bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, bugünden itibaren Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğumuz söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Daha sonrasında ise hastalığın seyrine göre tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca, Odunpazarı İlçesi'nde yer alan tüm okul, kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler ile idari binalarımız, halk ve gençlik merkezlerimiz gibi hastalığın yayılabileceği alanlarda titizlikle ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
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