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Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

06.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:30 Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu
Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şiddetli kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Öncelik okul, hastane, cami, huzurevleri ve kamu kurumları

Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor.

Vatandaşlarımız sorun, şikayet ve istekleri için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşabilirler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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