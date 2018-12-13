Odunpazarı Belediyesi Gençlik Projeleri Göz Dolduruyor

Gelecek Atölyesi'ni ve içinde bulunduğu 75. Yıl Parkı'nı gezen vatandaşlar, Atölye ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Park içinde buluna alanlarda fotoğraf çektiren vatandaşlar, gençler için yaptığı çalışmalar için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaret sırasında çalışma yapan Oyunculuk Atölyesine katılan vatandaşlar, atölye çalışmalarını izledi. Kısa süre önce açılışı yapılan Gelecek Atölyesi'nde atölye çalışmalarının başladığını belirten vatandaşlar, bu atölyelerin gençlerin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Gelecek Atölyesi'nde emeği geçen herkese teşekkür eden vatandaşlar, gençler için yaptığı çalışmalar için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.