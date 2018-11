Odunpazarı Belediyesi Hizmet Turlarına Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi'ne ait 11 Halk Merkezi'nde farklı zamanlarda gerçekleştirilen Birlikte Başardıklarımız Gezisi, Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi ile devam etti. Aşevi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya gelen vatandaşlar, öğle yemeklerini Başkan Kurt ile yedi.

Gezi katılımcıları gün boyu Tarihi Bölgede bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerileri, Kocaçınar Yaşam Merkezi, Cumhuriyet Parkı, Halk Market, Hamamyolu, Çağdaş Sanatlar Galerisi, Seramik Park Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi ile Aşevini gezdi. Öğle yemeğini aşevinde yiyen vatandaşlara, Başkan Kazım Kurt da katıldı. Aşevinde vatandaşlarla beraber öğle yemeği yiyen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinledi.

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL DEMOKRAT, HALKÇI BİR BELEDİYE"

Vatandaşlara 4 buçuk yılda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal demokrat ve halkçı bir belediye olduğunu belirtti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldiğimizde 'Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı' dedik. Çalışmalarımızı, projelerimizi bu düşünceyle yapıyoruz. Kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları, istihdam edilmeleri için atölyeler açıyor, onlara destek veriyoruz. Geleceğin büyükleri için kurslar, atölyeler açıyoruz. Sanattan spora hayatın her alanında olmaları için her zaman çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımız için sosyal yardım modeli olan Halk Marketi hayata geçirdik. Sağ elin verdiğini sol el görmesin dedik, koli göndererek vatandaşlarımızın onurunun zedelenmesine izin vermemek için onlara Halk Kart verdik. Şimdi Halk Markete gidip, kendi istediklerini alabiliyorlar. Aşevinde her gün binlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek veriyoruz. Biz, vatandaşlarımızın dar gününde yanında olmaya çabalıyoruz" dedi.