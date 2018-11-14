Odunpazarı Belediyesi Hizmet Turu

Odunpazarı Belediyesi'ne ait 11 Halk Merkezi'nde farklı zamanlarda gerçekleşecek olan geziye mahalle sakinleri katılıyor.

'Birlikte Başardıklarımız Gezisi'nin ilk durağı Orhangazi Halk Merkezi oldu. Halk Merkezi önünde otobüsle hareket eden mahalle sakinleri önce Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Dalyancı Konağı, Atatürk ile Bir Gün Galerisi ve Ahşap Eserler Galerisi'ni gezdi.

Orhangazi Mahallesi sakinlerinin ikinci adresi Odunpazarı Belediyesi'nin Aşevi oldu. Aşevini gezen mahalle sakinleri, yetkililerden bilgi aldı. Öğle yemeğinin aşevinde yiyen mahalle sakinlerinin bir sonraki durağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından 45 yaş ve üstü bireylerin yaşam kalitesini artırmak için Emek Mahallesi Zümrüt Park içine inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi oldu. Burada koca çınarlarla bir araya gelen mahalle sakinleri, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.

CUMHURİYET PARKI ve ANITI'NA HAYRAN KALDILAR

Koca Çınar Yaşam Merkezi'nden Cumhuriyet Parkı'na geçen Orhangazi Mahallesi sakinleri, burada kısa bir mola verdi. Kendilerine ikram edilen çayları için mahalle sakinleri, Cumhuriyet

Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'na hayran kaldı. Cumhuriyet Anıtı'nı ziyaret eden mahalle sakinleri daha sonra Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan Halk Market'e geçti.

HAMAMYOLU'NDA ÇAY KEYFİ YAPTILAR

Orhangazi Mahalle Sakinlerinin bir sonraki adresi Hamamyolu Caddesi oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi' ile Eskişehir'in yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu Caddesi'ni gezen mahalle sakinleri, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan ve Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen cafelerde çay molası verdi. Mahalle sakinleri, Hamamyolu Caddesi'nin ardından Çağdaş Sanatlar Galerisi, Uğur Mumcu Parkı ve Seramik Park Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezdi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Birlikte Başardıklarımız' Gezi Programı 15 Kasım 2018 Perşembe Günü Karapınar Halk Merkezi ile devam edecek.