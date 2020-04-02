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Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı hasta, yaşlı ve engellilerin yanında

Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile Covid-19 (korona) virüse karşı vatandaşların yardımına koşuyor.

02.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:49
Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı hasta, yaşlı ve engellilerin yanında
Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile Covid-19 (korona) virüse karşı vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı "Evde Bakım Hizmetleri Birimi" çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri tarafından yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkanıp, kurulanıyor. Türkiye'de Covid-19 (korona) virüs salgının başladığı Mart ayı boyunca, 47 vatandaşa hizmet veren Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti, işlemlerini tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde yürütüyor.

Tamamen ücretsiz olan bu hizmet ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların saç-sakal kesimi, tırnak kesimi ve ozonlu su ile banyo işlemleri yapıldığını belirten yetkililer, korona virüse karşı kişisel hijyenin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı Belediyesi, Koronavirüs, Yaşam
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